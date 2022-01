MALDINI, Senza documento comune trattamenti impari

Prima della sfida contro la Roma, ai microfoni di DAZN, ha parlato Paolo Maldini facendo anche un cenno alla questione legata all'emergenza Covdi: "Sarebbe il caso di arrivare ad una soluzione comune e che preveda un documento per arrivare a fine campionato approvato dal Governo. L'unica maniera per metterci d'accordo è sederci, cercare di affrontare le partite anche con le assenze. Noi abbiamo diverse assenze in difesa, è un problema ma non ci tiriamo indietro. Fin quando non si fa un documento comune purtroppo i trattamenti non saranno tutti uguali ma non ci sentiamo penalizzati":