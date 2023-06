MALDERA, La Fiorentina può fare male al West Ham

FirenzeViola.it

Andrea Maldera, vice allenatore del Brighton, ha parlato così ai microfoni di Sky del West Ham, avversario di stasera della Fiorentina: "È una squadra di valore, con caratteristiche prettamente anglosassoni, forte fisicamente ma sono convinto che la Fiorentina possa metterla in difficoltà. È chiaro che se la giochi solo sul duello e sull'aspetto fisico, contro una squadra inglese diventa difficile. Io da italiano sarà davanti alla tv a tifare viola". Inter-City: "Sono squadre diverse City e West Ham: parliamo di una squadra migliori al mondo, ma non sarà facile per l'Inter, ha le armi per mettere in difficoltà anche una squadra ricca di talento e certamente meno inglese rispetto al West Ham".