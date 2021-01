INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GODIN RECUPERA IN VISTA DI DOMENICA Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Diego Godin partirà con la squadra per la trasferta di Firenze. L’uruguagio potrebbe recuperare dall’affaticamento al soleo della gamba destra rimediato a fine anno. In occasione della partita di domenica,... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Diego Godin partirà con la squadra per la trasferta di Firenze. L’uruguagio potrebbe recuperare dall’affaticamento al soleo della gamba destra rimediato a fine anno. In occasione della partita di domenica,... NOTIZIE DI FV RIECCO IL VACUUM SULLA FASCIA La categoria degli scontenti è quella che nelle ultime settimane ha fatto più discutere in casa Fiorentina. È quel gruppo di giocatori che ha messo in difficoltà Cesare Prandelli nel corso del suo lavoro, volto a migliorare questa situazione... La categoria degli scontenti è quella che nelle ultime settimane ha fatto più discutere in casa Fiorentina. È quel gruppo di giocatori che ha messo in difficoltà Cesare Prandelli nel corso del suo lavoro, volto a migliorare questa situazione... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi