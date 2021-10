MADDALONI, I viola quest'anno se la giocano con tutti

L'allenatore Massimiliano Maddaloni ha parlato del prossimo avversario della Fiorentina, ovvero il Napoli, sua ex squadra: "Il Napoli è meno frenetico, più razionale rispetto al Napoli di Gattuso, che comunque non era in un contesto di tranquillità". E sulla Fiorentina: "Italiano sta facendo un gran lavoro, lo dicono i risultati. Ha sempre inciso sulle sue squadre che hanno un calcio aggressivo e volto alla verticalizzazione. La Fiorentina, con gli stessi giocatori e tre innesti importanti, se la gioca in tutti i campi".