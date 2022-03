MACCARONE, Italiano non è una casualità. Cabral...

L'ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato della sfida di domenica tra Fiorentina ed Empoli e temi connessi: "Si giocano molto tutte e due, l'Empoli non vince da parecchio mentre la Fiorentina, giocandosi l'Europa, non può permettersi tanti passi falsi. Italiano è stato bravo a non far pesare l'assenza di Vlahovic, ora gioca un calcio un po' diversi ma continuano ad arrivare i risultati. Quando giocava era un centrocampista di buon piede, stava sempre al posto giusto. Ha fatto un percorso di crescita nelle serie minori e i grandi traguardi di oggi non sono una casualità".

Come lo vede Cabral?

"Ha bisogno di tempo in più rispetto a Piatek. Arriva dal campionato svizzero che ha ritmi e intensità diversa, ha bisogno di una migliore condizione fisica per arrivare al massimo. Le ultime partite saranno utili a Italiano per conoscerlo meglio in vista della prossima stagione".