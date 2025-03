Maat Caprini a segno nel 3-0 dell'Italia Under 20 impegnata nell'Elite League

C'è anche lo zampino dell'attaccante della Fiorentina Maat Caprini nella vittoria per 3-0 sulla Turchia, nell'Elite League: il giocatore viola ha segnato il gol del raddoppio azzurro al 50' dopo il vantaggio di Berenbruch, centrocampista dell'Inter, al 34' Il terzo gol è arrivato nel recupero ad opera di Zeroli, giocatore del Monza in prestito dal Milan.

Di seguito la graduatoria completa ancora da definire con gli Azzurrini attualmente al secondo posto:

1. Inghilterra Under 20 - 14 punti (6)

2. Italia Under 20 - 13 punti (7)

3. Germania Under 20 - 12 punti (5)

4. Portogallo Under 20 - 9 punti (5)

5. Polonia Under 20 - 4 punti (5)

6. Romania Under 20 - 4 punti (5)

7. Repubblica Ceca Under 20 - 2 punti (5)

8. Turchia Under 20 - 2 punti (6)