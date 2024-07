LUTTO, Scomparso il giornalista Marcello Lazzerini

FirenzeViola.it

È scomparso in queste ore il giornalista fiorentino Marcello Lazzerini. E' stato conduttore e inviato speciale per Rai Toscana ma anche Rai nazionale con pezzi per la Domenica Sportiva e Domenica Sprint su Rai 2. Ha vinto il 1° Premio Letterario “Bancarella Sport” (1993) con La Leggenda di Bartali ed era anche un grandissimo tifoso della Fiorentina di cui si occupava personalmente. Da parte della redazione di FirenzeViola.it le più sincere condoglianze alla famiglia e il ricordo di una delle voci più iconiche del giornalismo fiorentino e non solo.