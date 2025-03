Lutto nel mondo viola: è scomparsa Gabriella Bernardini, moglie di Bruno Beatrice

Arriva in tarda mattinata una triste notizia per Firenze e i tifosi della Fiorentina: è scomparsa nelle scorse ore Gabriella Bernardini, vedova dell'ex calciatore della Fiorentina Bruno Beatrice. Sin dalla morte del marito (16 dicembre 1987, aveva 39 anni) Gabriella si era battuta per vie legali e attraverso i media locali per far luce sul motivo della scomparsa di Bruno Beatrice. La redazione di FirenzeViola e Radio FirenzeViola si unisce al dolore della famiglia e fa a tutti familiari e conoscenti le più sentite condiglianze per la perdita di Gabriella.

Questo il ricordo della pagina Facebook Associazione StoriaViola:

"L’Associazione “Storia Viola”, con profondo e sentito cordoglio, si stringe ai familiari e ai conoscenti di Gabriella Bernardini vedova dell'ex viola Bruno Beatrice, mancata all'affetto dei suoi cari nel corso della mattinata odierna. Di Gabriella resterà il perenne ricordo di una donna forte ed energica, grazie alla quale la vicenda di Bruno ha potuto avere la giusta dignità ed essere portata a conoscenza di tutti in attesa di una idonea giustizia. Ci mancherai Gabri".