LUTTO, Morto Marinelli, storico dirigente Nazionale U21

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - La Figc e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Vincenzo Marinelli, storico dirigente della Nazionale Under 21 scomparso oggi all'età di 88 anni. Dopo aver rivestito la carica di consigliere di Lega e vicepresidente della L.N.P dal 1986 al 1990, nei primi anni Novanta ha iniziato il suo lungo percorso nello staff della Nazionale Under 21, che ha seguito per oltre trent'anni nelle vesti di capo delegazione e dirigente accompagnatore. Ha preso parte a tutte e cinque le edizioni dei Campionati Europei vinti dagli Azzurrini e a quattro Olimpiadi, compresa quella del 2004 ad Atene che ha visto l'Italia conquistare la medaglia di bronzo. "Con la scomparsa di Vincenzo - il ricordo del presidente Gravina - perdo un amico fraterno. Era un'entusiasta della vita e un grande appassionato di calcio.

Con lui ho condiviso anni bellissimi nella Nazionale Under 21, di cui è diventato un punto di riferimento fuori dal campo, durante i quali ho potuto apprezzare la considerazione che riponeva nei giovani, nei talenti del futuro. A tutti loro dava suggerimenti da padre prima ancora che da dirigente, distinguendosi per la sua grande generosità. Mi piace ricordarlo con il sorriso il giorno della conquista della medaglia olimpica ad Atene nel 2004, un'emozione che ci unirà per sempre". (ANSA).