LUTTO, Morto l'ex viola Bertini, malato di SLA

Un'altra vittima della Sla. E' morto questa mattina in una clinica romana Giovanni Bertini, ex calciatore - tra le altre - di Roma, Fiorentina (10 presenze nella stagione 75-76), Ascoli, Catania e Benevento. Nel giugno 2016 gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica: dal 1960 ad oggi siamo già a quasi 50 vittime della Sla tra gli ex calciatori. Numero che sembra esiguo ma che in realtà, dato il tasso di diffusione della malattia (per fortuna molto basso) è altissimo. Bertini, 68 anni, detto "Giovannone" giocò da difensore negli anni '70. Cresciuto nell'Ostiense, arrivò nella Roma di Marchini ed esordì in A non ancora 19enne, il 14 dicembre 1969 (in Fiorentina-Roma 2-2).