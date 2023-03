LUCCHESI, "Trasferta forzata" necessaria per i viola

FirenzeViola.it

Intervenuto a TMW Radio, Fabrizio Lucchesi ha parlato ampiamente della stagione della Fiorentina: "Ha avuto il merito di portare dalla propria parte l’entusiasmo della gente. Le ultime prestazioni sono state eccellenti e si ha la sensazione che quel che è stato conquistato sia stato altamente meritato”.

Italiano aveva bisogno di fare esperienza, hanno detto in molti…

“Il suo programma di lavoro andava sicuramente adeguato. Ma dato che vincere aiuta a vincere, si è reso meglio conto del valore della rosa che aveva a disposizione e i risultati gli stanno dando ragione. A volte alcuni discorsi sono più utili a noi giornalisti per fare opinione rispetto a quanto raccontino a dovere la realtà delle cose”.

Per due anni la Fiorentina dovrà giocare lontana dal Franchi…

“Il cambiamento è necessario, ma se la ristrutturazione l’avesse fatta il Comune o casomai la Fiorentina all’interno del progetto originale, la “trasferta forzata” tra Empoli e Reggio Emilia pare essere una scelta obbligata”.

In prospettiva come vede i mattoni che sta mettendo la società viola per il futuro a partire dalla costruzione del centro sportivo?

“Spendere 70 milioni di euro per un centro sportivo è un segnale importante. Il centro sportivo, a differenza dello stadio, non produce utili economici, bensì contribuisce ad alzare il livello tecnico delle rose che verranno. I mal di pancia di Commisso ogni tanto mi hanno lasciato interdetto, dato che sarebbe importante proseguire sul suo percorso”.

Alcune battaglie di Commisso andrebbero esportate anche a livello di sistema?

“Ogni tanto parla di pancia, sembra una persona veramente sincera e spontanea, quasi vulcanica. Purtroppo, lanciando sassate, a volte non si ha seguito a livello dei piani alti del sistema”.