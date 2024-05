LUCCHESI, Rientra alla Fiorentina ma lo segue il Cesena

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La stagione della Ternana, colonia della Fiorentina con ben cinque giocatori in prestito, è finita nel peggiore dei modi: la squadra è retrocessa in Serie C perdendo il playout salvezza col Bari, rimasto così in cadetteria. Niente da fare quindi per i viola a Terni, e per uno di essi iniziano già a girare le prime voci di mercato. Come riporta infatti oggi il Corriere Romagna, sulle tracce di Lorenzo Lucchesi si è palesato il Cesena, interessato al classe 2003 che intanto, dopo l'amara retrocessione, tornerà alla casa madre, ovvero la Fiorentina.