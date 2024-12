LOVRIC, Recuperato all'ultimo: contento per oggi. Il mister...

FirenzeViola.it

Il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Sto bene, ho recuperato perché ho fatto un programma extra questa settimana. Sono contento per oggi, abbiamo vinto e questo era l'importante. Il mister ci sprona per dare il nostro massimo, chiede sempre di alzare il livello e la qualità. Lui cerca tanto queste cose e ci dà tanta energia per poi trasmettere quello che proviamo in allenamento in partita".