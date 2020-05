LOTTI, Anche in Toscana si allenino i professionisti

“La regione Toscana segua l’esempio di Emilia Romagna, Campania e Lazio che con specifiche ordinanze consentono agli atleti professionisti e olimpici di svolgere allenamenti individuali presso i loro centri sportivi, mantenendo - come è ovvio che sia - rigide misure sanitarie e di sicurezza”. È l’invito che l’ex ministro dello Sport Luca Lotti rivolge al presidente della regione Toscana Enrico Rossi. “Il mio è un invito costruttivo e in pieno spirito collaborativo: il fine condiviso è il bene dello sport” spiega l’onorevole Lotti. Che continua: “Si tratta di una misura di buon senso, perché senza derogare alla sicurezza di ciascuno si consente agli atleti di riprendere gli allenamenti in un luogo sicuro e idoneo. Si tratta semplicemente di consentire l’allenamento in forma individuale agli atleti professionisti (anche di discipline sportive non individuali) nel totale rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse”. “Questo - conclude il parlamentare del Pd - consentirebbe al mondo sportivo di guardare con maggiore fiducia al futuro”.