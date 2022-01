LO MONACO, Con Ristic andrei di rottura: ecco come

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha così parlato a TMW Radio di temi legati alla Fiorentina, iniziando dall'acquisto di Piatek: “Quando è arrivato in Italia si è presentato bene e alla Fiorentina c’è un tecnico molto bravo a rivitalizzare i calciatori. I viola si stanno preparando alla cessione di Vlahovic: prima la fa, meglio è e meno soldi perde”.

Lei come tratterebbe con il suo procuratore?

“Di rottura, sono totalmente contrario a questo sistema che ha messo il potere in mano a procuratori e calciatori. Per prima cosa ci voleva di non arrivare all’ultimo momento, adesso l’arma è: hai un anno e mezzo di contratto? Te ne stai un anno e mezzo in tribuna. Certo, se il periodo è di tre mesi fai il solletico agli uccellini ma quale calciatore sta fermo un anno e mezzo?”.