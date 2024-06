LIVERPOOL, Alan Hansen in ospedale, gravemente malato

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Una brutta notizia ha colpito in queste ore tutto il mondo del Liverpool. Come comunicato dai Reds, infatti, l'ex capitano del club Alan Hansen al momento si trova in ospedale per una grave malattia. Gli inglesi attraverso la nota ufficiale hanno voluto offrire pubblicamente il proprio sostegno alla famiglia del 68enne ex Nazionale scozzese, che nel 1991 si era ritirato per intraprendere una nuova carriera come opinionista televisivo:

“I pensieri e il sostegno di tutti al Liverpool FC sono rivolti al nostro leggendario ex capitano Alan Hansen, che attualmente è gravemente malato in ospedale", si legge. Nella nota viene anche chiesto di rispettare la privacy della famiglia e che eventuali nuovi aggiornamenti verranno forniti non appena ci saranno.