LISTA UEFA, Da Christensen a Sabiri: in 4 rimasti fuori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha reso nota la lista UEFA presentata per le gare di Conference League. Sono stati esclusi Sabiri, Barak, Brekalo e Christensen (tutti per motivi di mercato, con il ceco e il croato vicini alla cessione), mentre Kayode, Martinelli e Comuzzo per limiti d'età non figurano nell'elenco, in quanto rientranti nella lista B - quindi arruolabili -. Questa la lista ufficiale:

1 ADLI YACINE

2 BELTRAN LUCAS

3 BOVE EDOARDO

4 CATALDI DANILO

5 COLPANI ANDREA

6 CORDEIRO DOS SANTOS DOMILSON

7 DE GEA DAVID

8 GOSENS ROBIN

9 GUDMUNDSSON ALBERT

10 IKONE' NANITAMO JONATHAN

11 INFANTINO GINO

12 KOUAME CHRISTIAN

13 MARTINEZ QUARTA LUCAS

14 MORENO MATIAS AGUSTIN

15 PARISI FABIANO

16 PONGRACIC MARIN

17 RICHARDSON AMIR

FORMATI IN ITALIA

BIRAGHI CRISTIANO

TERRACCIANO PIETRO

MANDRAGORA ROLANDO

KEAN MOISE

FORMATI NEL CLUB

1 SOTTIL RICCARDO

2 RANIERI LUCA