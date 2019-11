LIPPI, Si dimette da ct della Cina: "Non voglio rubare"

Marcello Lippi si è dimesso da ct della Cina, dopo la sconfitta della selezione in casa della Siria, che compromette quasi inesorabilmente la corsa verso i Mondiali di Qatar 2022. Queste le parole del tecnico a fine partita: Se io presento una squadra così in campo... Io guadagno tanti, tanti soldi. E non li voglio rubare. Perciò io stasera dò le dimissioni. Irrevocabili". Lippi era al secondo mandato alla guida della nazionale cinese.