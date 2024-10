LEONARDO, Fondi americani? Mancano manager giusti

FirenzeViola.it

Presente a Trento per il Festival dello Sport della Gazzetta dello Sport, l'ex dirigente e allenatore di Milan e Inter Leonardo ha espresso la sua opinione sui fondi americani in Serie A: "Negli ultimi anni molti fondi americani hanno deciso di investire in Italia e in Europa sul calcio perché è più economico e vantaggioso rispetto a farlo da loro. A questi fondi, però, manca spesso un management di alto livello, non ci sono manager adeguati. È difficile lavorare se non conosci il contesto della città, la tradizione e la storia del club in cui ti trovi, diventa difficile costruire un progetto per la squadra. Se guardiamo alla situazione attuale del calcio non si è ancora arrivati a una situazione concreta di lungo termine.

Non ho ancora visto un'organizzazione migliore rispetto a quelle del passato. Multiproprietà? Non sono un grande fan. Già gestire un club è complicato, figurati più di uno. Con le multiproprietà non c'è ritorno di denaro e si toglie l'opportunità ad altri di investire: nasce così un monopolio pericoloso".