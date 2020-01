LEGNI, Chiesa solo dietro a Milik nel 2019. Viola sesti

Fiorentina sesta squadra per legni presi nell'anno solare 2019. Dalle statistiche riportate da Sky Sport, infatti, i viola hanno colpito 14 pali/traverse. Il più sfortunato è stato Chiesa (6) davanti all’ex Muriel (4). Seguono Milenkovic, Boateng, Vlahovic e l'altro ex Simeone. In cima alla particolare classifica c'è il Napoli con 27 legni, club "premiato" anche a livello di giocatori: vince Milik (7 tra pali e traverse). Dietro di lui la coppia Chiesa-Immobile (6 a testa), mentre a 5 troviamo altri due calciatori del Napoli (Callejon e Mertens) oltre a Gervinho e Muriel, quest’ultimo particolarmente sfortunato nella prima parentesi annuale alla Fiorentina. Leggendo le statistiche al contrario, e al comando dei club graziati dai legni c’è la Roma con 21 a suo favore, davanti alla Spal (20) e alla coppia Milan-Sassuolo (16). La meno agevolata dai pali è invece l’Inter, salvata solo in 4 occasioni in tutto il 2019.