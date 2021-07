LEGA, Serie A a 18 squadre non piace: meno partite

L'idea di scendere da 20 a 18 squadre in Serie A non sembra essere vista di buon occhio dalla maggioranza dei club, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La formula più gettonata per cambiare il massimo campionato italiano è quella che vede impegnate 18 squadre, con due gare di play-out per decidere la terza retrocessa. In questo caso si passerebbe dalle attuali 380 gare a 308: un meno 19% che migliorerebbe soltanto leggermente con i play-off, e che rischia di acuire le perdite economiche provocate dalla pandemia. La decisione sarà in ogni caso ponderata, e arriverà con ogni probabilità dopo l'estate.