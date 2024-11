LECCE, Nuovo centro sportivo: Corvino inaugura i lavori

FirenzeViola.it

Il Lecce ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l'avvio dei lavori per il nuovo Centro di Allenamento situato a Martignano. Alla presenza del Presidente Sticchi Damiani e del dirigente Pantaleo Corvino, immortalati con una vanga in mano sui social del club giallorosso, è iniziata una nuova era per il Lecce. Questo il comunicato: "L’U.S. Lecce comunica che venerdì 29 novembre alle ore 12:00 avranno inizio i lavori di realizzazione del nuovo Centro di Allenamento presso il Comune di Martignano.

Il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino ed una delegazione del club, insieme al Sindaco di Martignano Luigi Sergio daranno simbolicamente il via ai primi interventi sul terreno di giuoco. Sarà inoltre presente l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci. L’opera sarà infatti realizzata anche attraverso lo strumento dei Programmi integrati di Agevolazione della Regione Puglia".