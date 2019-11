Lecce e Cagliari torneranno in campo domani. Dopo il rinvio deciso stasera dall’arbitro Mariani per la troppa pioggia abbattutasi sul Via del Mare, la gara - previa comunicazione ufficiale della Lega di Serie A - sarà recuperata a tutti gli effetti domani alle 15, nella speranza che il maltempo che sta vessando la città pugliese possa concedere una tregua.