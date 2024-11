LE FEE, Non siamo quelli visti contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

Queste le parole di Enzo Le Fee, centrocampista della Roma che dopo la vittoria contro il Torino ha detto: "La vittoria è stata molto importante, non era facile. Volevamo dare una risposta, dimostrare che non eravamo quelli visti contro la Fiorentina. Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e compatta. Quindi direi che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Dopo un periodo non facile, sto continuando a lavorare ogni giorno per aiutare la squadra e mi sento sempre meglio".