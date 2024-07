NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Giovedì 11 luglio, quarto giorno di ritiro al VIola Park per la Fiorentina. La formazione viola per questa giornata seguirà un programma uguale a quello vissuto nella giornata di ieri. Seduta mattutina a porte chiuse alle ore 9:30 nell'area del centro... Giovedì 11 luglio, quarto giorno di ritiro al VIola Park per la Fiorentina. La formazione viola per questa giornata seguirà un programma uguale a quello vissuto nella giornata di ieri. Seduta mattutina a porte chiuse alle ore 9:30 nell'area del centro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi