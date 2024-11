LAZIO, Zaccagni: "La classifica stimola tutti. Ce la giocheremo

FirenzeViola.it

Mattia Zaccagni, numero dieci e capitano della Lazio, in rete anche ieri nel 3-0 con cui la squadra di Baroni ha superato il Bologna, è uno dei volti da copertina dell'ottimo momento dei biancocelesti, secondi nel gruppone a 28 punti, assieme a Inter, Atalanta e Fiorentina, tutte a -1 dal Napoli capolista. Del momento dei suoi e di un campionato che sembra non avere un padrone lo stesso Zaccagni ha parlato nel Salone d'Onore del Coni a Roma, in occasione del riconoscimento ricevuto, il Premio Beppe Viola. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

Per quanto riguarda il successo sul Bologna. Baroni l'ha definita la vittoria della mentalità.

"Il mister lavora molto sulla nostra mentalità, cerca ogni giorno di spronarci per dare il massimo e lo si sta vedendo sia in Italia che in Europa. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro".

La fascia da capitano viene indossata in un momento storico positivo per la Lazio…

"Ho sempre detto di essere onorato di essere il capitano di questa squadra, un gruppo con valori, con ragazzi giovani e talentuosi e noi vecchi dobbiamo metterli sulla strada giusta per farli rendere al meglio".

La classifica la state guardando?

"La guardiamo, non possiamo dire di no... La guardiamo e ci fa piacere, ci stimola a fare ancora meglio. Siamo tante là in alto, cercheremo di restare attaccati alle prime per poi giocarcela".