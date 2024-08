LAZIO, Vranckx nome nuovo per i biancocelesti

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio è pronta a portare in Italia Aster Vranckx, ex obiettivo di mercato anche della Fiorentina. Biancocelesti che, per convincere il centrocampista belga, sono pronti ad offrirgli, secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, un contratto fino al 30 giugno del 2028, con opzione fino al 2029. Operazione che i capitolini stanno provando a fare anche per coprire la partenza, proprio in direzione Fiorentina, di Cataldi. Oltre a Vranckx la Lazio potrebbe provare ad acquistare anche altri due obiettivi viola come Folorunsho e Lovric.