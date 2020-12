LAZIO-VERONA, Formazioni ufficiali: Parolo in difesa

Conquistato l’accesso ai sedicesimi di finale, la Lazio torna in campo per ritrovare la vittoria all’Olimpico, che manca dal 2-1 al Bologna del 24 ottobre. Il Verona, viceversa, non perde fuori casa dalla terza giornata e cerca il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di Bergamo e il pari interno con il Cagliari. Calcio d’inizio alle 20,45.

Simone Inzaghi deve fare a meno di Luis Alberto e ha più di un grattacapo nel reparto arretrato. Così, in difesa, sarà Parolo a completare il terzetto con Radu e Acerbi. Caicedo in attacco con Immobile, spazio per Akpa Akpro in mediana e Marusic a sinistra. Ivan Juric sorprende soprattutto per il ruolo di prima punta: gioca Salcedo, supportato da Zaccagni e Barak. Solo panchina per Di Carmine e Favilli. A centrocampo la coppia Tameze-Veloso.

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Hellas Verona.

Lazio (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Salcedo. Allenatore: Ivan Juric.