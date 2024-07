LAZIO, Se parte Castellanos l'idea è Boulaye Dia

Fonte: Corriere dello Sport

Che ne sarà di Valentin Taty Castellanos? È questa la domanda che tanti tifosi della Lazio si stanno facendo in questi primi giorni di trattative, ancora incerti sul futuro dell'attaccante argentino. Questo perché, dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, sulla scrivania del presidente Lotito è finita un'offerta del City Group, si deduce per conto del Girona, che vorrebbe riportare in Spagna il classe 1998.

La linea di Lotito è chiara: Castellanos non partirà per meno di 20 milioni. Sul piatto inizialmente sono stati messi 13 milioni di euro, poi diventati 15 più bonus: meno di quanto occorre. Intanto Castellanos oggi è atteso a Formello per il raduno insieme agli altri convocati di mister Baroni, anche lui vorrebbe capire cosa sarà del suo futuro. In caso di partenza - spiega il quotidiano - occhio a Boulaye Dia della Salernitana: sull'ivoriano c'è pure il Bologna, ma tra i granata e la Lazio c'è un patto per un prestito con obbligo di riscatto (la valutazione è 15 milioni di euro). L'alternativa è il ventenne Samed Bazdar del Partizan.