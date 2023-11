LAZIO, Sarri: "Voglio segnali dalla squadra domani"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Se voglio segnali dalla squadra dopo il ko di Salerno? Non voglio averli ora, ma domani col Celtic. Abbiamo perso una gara per superficialità e per mancanza di determinazione, in maniera brutta. La squadra deve rispondere, non a parole ma sul campo". Lo ha detto in conferenza stampa Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di Champions contro il Celtic. I biancocelesti sono reduci dal tonfo con la Salernitana che ha peggiorato l'umore della squadra e anche dell'ambiente, mentre dall'Argentina arrivano voci su un possibile arrivo del ct campione del mondo Lionel Scaloni, ex laziale, sulla panchina biancoceleste visto che avrebbe intenzione di lasciare la guida della sua nazionale. "Il ds Fabiani ha fatto un intervento che mi è piaciuto, in modo bello tosto - ha detto ancora Sarri -.

Sono contento, per me ce n'era bisogno. Ciò che dovevo dire alla squadra l'ho detto ieri, ora dobbiamo ricompattarci senza pensare a quello che è successo sabato. Speriamo che l'atmosfera della Champions ci dia quel qualcosa in più, ormai bisogna resettare e non ci sono vecchi e nuovi. Non ci sono remore sotto ogni punto di vista. Inutile parlare di tattica". (ANSA).