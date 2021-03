LAZIO-TORO, No rinvio Lega ma i granata non partono

La Lega Serie A non rinvierà Lazio-Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club granata avrebbe infatti già usufruito del bonus per lo slittamento di una gara in questa stagione e non ci sono gli estremi per un altro rinvio.

Entro le 12 di oggi sono attesi i risultati dei tamponi dei giocatori ma a prescindere dall'esito il Toro non partirà per Roma e non scenderà in campo, visto che l'Asl 1 di Torino ha previsto l'isolamento domiciliare per tutto il gruppo squadra. I sette giorni scadranno alle 23.59 di questa sera e ci sarebbe anche una mail del direttore della prevenzione sanitaria rivolta al presidente Dal Pino che spiega questa scadenza.