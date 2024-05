LAZIO, È in E.League con un pari. Viola 8ª, speranza Atene

FirenzeViola.it

Niente da fare per la Fiorentina tramite campionato. La Lazio pareggia col Sassuolo, un 1-1 firmato Zaccagni e Viti. Un punto che basta ai biancocelesti per chiudere la Serie A al settimo posto, dunque con la certezza di approdare alla prossima Europa League. I viola, dunque, chiudono il campionato ottavi e ripongono le loro speranze di giocare nella stessa competizione della Lazio completamente nella finale di Atene: soltanto battendo l'Olympiacos, infatti, la Fiorentina si assicurerà un posto in Europa League. Altrimenti, con un ko ad Atene, la squadra viola prenderà parte ancora una volta alla Conference League.