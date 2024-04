LAMIONI, Pescara? No. Aumento l'investimento viola

Gianni Lamioni rilancia il suo impegno con la Fiorentina. A Grossetosport, contattato per le voci sul possibile acquisto del Pescara da parte del presidente dei torelli maremmani nonché principale sponsor viola dopo Mediacom, parla anche di Fiorentina: "La notizia del Pescara è verissima, ma è bene essere chiari per non generare inutili allarmismo - conferma il patron del Grosseto - Mi è stato proposto l’acquisto del club da un legale con mandato a vendere, l’avvocato in questione mi ha relazionato sui numeri e presentato la richiesta economica. Si tratta di una cifra trattabile che il mio gruppo potrebbe tranquillamente coprire e sono sincero quella di Pescara sarebbe stata una bella operazione che probabilmente avrei fatto se non avessi già avuto il Grosseto. La trattativa dunque non andrà avanti".

“Questa è la squadra della mia città e del mio cuore. Sono uno di parola e non potrei mai non rispettare l’impegno che ho assunto con la città e la tifoseria. - conclude Lamioni - Confermo invece che aumenterò l'investimento pubblicitario nella Fiorentina, ma questo non influenzerà il mio impegno per il Grosseto".