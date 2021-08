LADY VALERO, I valori del Lebowski come i nostri

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha parlato anche dell'avventura che l'ex Fiorentina ha scelto di intraprendere con il Centro Storico Lebowski. Queste le sue dichiarazioni: "Non vedo l'ora di vederlo giocare con la sua nuova squadra. Noi guardavamo un po' come funzionava questa società, i valori che portano avanti e sono proprio quello che noi vorremmo per il calcio. Abbiamo fatto un incontro con loro, mi piaceva ascoltare... Sarà una forma anche per salutare i tifosi e credo si potrà togliere tante soddisfazioni".