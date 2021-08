LADY VALERO, Borja voleva fare un altro anno. Ma...

La moglie di Borja Valero Rocio Rodriguez ha parlato del futuro dell'ex centrocampista viola: "Vediamo come sarà la nostra vita da settembre, averlo con noi a casa in questo periodo è molto strano, ma siamo contenti. Lui è sereno e tranquillo e aveva voglia ancora di giocare. Avrebbe voluto fare un altro anno per salutare e chiudere con i tifosi allo stadio. Ha riflettuto tanto sulla decisione di ritirarsi, e probabilmente era anche pronto. I tifosi quando ci incontranto ci dicono solo belle parole, mi scrivono sui social e anche per questo noi abbiamo scelto di vivere qua. E' una città che sentiamo nostra e dove stiamo benissimo. Per trovare l'equilibrio tra il mio lavoro da giornalista e il suo ho dovuto smettere per evitare problematiche e litigate. Lui era tornato qua per smettere davanti alla sua gente, davanti ad una piazza che gli vuole bene. Anche quando eravamo a Milano, immaginavamo un addio come quello di Gonzalo. Spero che Borja riuscirà a salutare i suoi tifosi prima o poi. Una bella idea sarebbe una partita d'addio organizzata. Il suo primo anno in viola fu molto bello".