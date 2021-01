LA PENNA, L'arbitro di Juve-Fiorentina resta fermo

L'arbitro Federico La Penna si ricorderà a lungo Fiorentina-Juventus visto che dal 22 dicembre non ha più arbitrato. Ovviamente le gare di questo week end sono del primo turno di serie A da quella partita ma la serie B non si è fermata mai ed ha giocato sia il 27 che il 30 (oltre al prossimo turno del 4 gennaio), turni in cui non è stato mai designato. A Torino all'arbitro sono imputate alcune decisioni errate ai danni della Juve.