LA MANNA, La Fiorentina è una candidata alla Champions

Gabriele La Manna, operatore di mercato, nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha parlato anche del campionato attuale e del prossimo mercato di gennaio, spendendo parole non da poco per la Fiorentina: “Vedo più un mercato di riparazione per le squadre che hanno capito che giocando frequentemente gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. Penso alla Fiorentina che è una candidata per andare in Champions: se riuscisse a prendere un rinforzo per reparto potrebbe alzare l’asticella”.

Sullo scudetto: "Vedo il Napoli avanti; il fattore coppe può influire sull’andamento dell’Inter. Conte è un allenatore che fa dare il massimo alla sua squadra, questo Napoli può vincere”.