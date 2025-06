La centrocampista spagnola Aitana Bonmati ricoverata per meningite virale

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La centrocampista spagnola Aitana Bonmati è in ospedale per una meningite virale. La 27enne, che ha vinto il Pallone d'oro negli ultimi due anni, il premio Fifa Women's Player of the Year nel 2023 e 2024, ha condiviso una foto su Instagram di se stessa da un letto d'ospedale mentre guardava l'amichevole della Spagna con il Giappone di ieri. La nazionale spagnola partirà domani per la Svizzera dove mercoledì iniziano i campionati europei, ma c'è apprensione per eventuali altri contagi anche se la meningite virale è meno grave di quella batterica. "Parlare di meningite può essere spaventoso, ma è tutto sotto controllo" ha detto l'allenatore Montse Tome.

"Aitana Bonmati è una giocatrice molto importante per noi. La aspetteremo il più a lungo possibile". La giocatrice del Barcellona ha avvertito i primi sintomi giovedì mentre era in ritiro con la nazionale, ieri, dopo una serie di accertamenti, la decisione di ricoverarla. (ANSA).