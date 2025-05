L'Udinese chiama a raccolta i tifosi: "Chiudiamo in bellezza con i viola"

In vista dell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina, la Curva Nord Udinese 1986 ha pubblicato un comunicato sulla propria pagina Facebook per chiamare a raccolta tutti i tifosi. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che spiega come il tifo organizzato friulano voglia rispondere presente anche nell'ultimo atto di una stagione che alla squadra di Kosta Runjaic ha regalato una salvezza tranquilla, l'illusione che potesse arrivare qualcosa di più e un finale (sette sconfitte nelle ultime nove gare) da 'solita' Udinese degli ultimi anni. Ecco il testo integrale del comunicato della Curva Nord in riferimento a Udinese-Fiorentina, partita in programma domenica sera alle 20.45:

Ultima giornata di campionato

Noi chiudiamo in bellezza

Alziamo i nostri colori

Tutti in curva con sciarpe, maglie e bandiere!

A tutti i tesserati – e non – della Curva Nord Udinese 1986: