L'Associazione Davide Astori compie 2 anni: l'omaggio della Fiorentina

vedi letture

Nel nome del compianto capitano viola, due anni fa, il 13 febbraio 2023, nasceva a Firenze l'Associazione Davide Astori. Un ente benefico che, attraverso il ricordo del calciatore della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018, promuove incontri, attività e progetti concreti riguardanti importanti tematiche mediche e giudico economiche accompagnati da erogazioni solidali.

In un post condiviso su Instagram l'Associazione ha messo insieme quanto fatto nei primi 24 mesi di attività: € 100.000 raccolti e destinati a:; ricerca sulla cardiomiopatia aritmogena condotta dall’Istituto Cardiologico Monzino di Milano; fornitura del fabbisogno annuale di Farmaci chemioterapici per bambini ospedalizzati in Camerun; realizzazione di un’area sportiva nella periferia di Milano; sostegno alle popolazioni colpite dall’alluvione a Campi Bisenzio. Convegni su: Ricerca e prevenzione cardiologica; Disciplina delle visite medico-sportive; Sostenibilità finanziaria delle società di calcio

"Tutto questo è solo l’inizio di un percorso ancora lungo, che possiamo affrontare insieme. Grazie di cuore a chi ha reso possibile tutto questo con dedizione, impegno e passione".ha aggiunto l'Associazione Davide Astori, che ha condiviso anche una foto assieme all'attuale capitano viola,, che ha donato ai rappresentati una maglia speciale. Ecco il post: