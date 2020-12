KYAER, Rangnick? Incrociavo le dita per permanenza Pioli

Intervistato dalla tv danese TV2, Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha affrontato diversi temi, a partire dal suo 2020, passando per l'Atalanta, Rangnick e Pioli. Queste le sue dichiarazioni su Pioli.

Sul possibile arrivo di Rangnick al Milan in estate: "Io osservavo, ovviamente incrociavo le dita per la permanenza di Pioli. Era anche una situazione in cui non potevi fare molto, potevo solo andare in campo, vincere le partite e mostrare il carattere mio e della squadra. Per il resto potevo solo incrociare le dita, fortunatamente andò tutto bene".