KOUAME, Raggiunte le 150 presenze in Serie A

Traguardo prestigioso per l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, ieri entrato al posto di Kean per disputare i minuti finali nella vittoria per 0-1 contro il Torino. Come evidenziato dal club viola sui propri profili social, con la partita di ieri Kouame ha raggiunto le 150 presenze in Serie A. Ecco il post celebrativo della società via Instagram: