KOUAMÈ, Parata Cragno? Segnerò la prossima

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LA FIORENTINA SI STRINGE INTORNO A RIBERY: CENA DAL FRANCESE Dalle parole ai fatti. Dopo il comunicato del presidente Rocco Commisso per esprime il suo sostegno a Franck Ribery per il suo furto subito nella villa, la dirigenza viola si è stretta intorno al campione viola. Oltre ad aver risistemato la villa, e dopo aver messo... Dalle parole ai fatti. Dopo il comunicato del presidente Rocco Commisso per esprime il suo sostegno a Franck Ribery per il suo furto subito nella villa, la dirigenza viola si è stretta intorno al campione viola. Oltre ad aver risistemato la villa, e dopo aver messo... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Giornata libera per la Fiorentina. Mister Beppe Iachini ha concesso un giorno di riposo al gruppo gigliato, in modo da permettere ai giocatori di ricaricare le batterie a fronte di un periodo senza dubbio dispendioso. Giornata libera per la Fiorentina. Mister Beppe Iachini ha concesso un giorno di riposo al gruppo gigliato, in modo da permettere ai giocatori di ricaricare le batterie a fronte di un periodo senza dubbio dispendioso. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi