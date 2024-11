FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Christian Kouame, campione d'Africa in carica con la Costa d'Avorio, non è stato convocato per i prossimi due impegni con Zambia e Ciad de 15 e 19 novembre. Il giocatore dunque, come nella scorsa pausa per le nazionali, resterà a lavorare con Palladino a Firenze.