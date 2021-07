KOUAME, Costa d'Avorio supera il girone olimpico

Terminata 1-1 l'ultima partita del girone Olimpico per la Costa d'Avorio di Christian Kouame, contro la Germania. L'attaccante della Fiorentina è partito titolare, venendo ammonito per via di una gomitata già dopo pochi secondi. Nessun gol per lui, che però ha potuto festeggiare assieme ai compagni la qualificazione nel girone, a spese proprio dei tedeschi: ora per la selezione africana saranno quarti di finale.