FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Si è da poco conclusa Isole Comore-Costa d'Avorio, gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Negli ivoriani, vincitori per 2-0 grazie alle reti di Kessie e Sangaré, è partito titolare Christian Kouame. Per l'attaccante della Fiorentina 67 minuti in campo.