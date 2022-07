KOKORIN, Out dall'Austria perché non sono pronto

L'attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin ha parlato questa mattina al portale russo RIA Novosti spiegando il motivo per cui non è stato convocato dai viola per la tournée internazionale tra Austria e Spagna. Ecco le dichiarazioni rilasciate dalla punta viola: "Mi hanno detto di allenarmi qui a Firenze perché mi ho perso molta condizione e non sono ancora pronto per allenarmi con il resto dei compagni. Per fortuna però ora sto bene. Notizie sulla risoluzione del contratto riportate dai media russi? Le ho lette solo sulla stampa" ha aggiunto Kokorin.