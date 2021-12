KLOPP, Obbligo morale di vaccinarsi per i calciatori

In Premier League è di nuovo caos a causa del Covid-19, tra diversi focolai e tante partite annullate. Della situazione vaccini ha parlato Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa: "Per i calciatori vaccinarsi è un obbligo morale. Se sto facendo qualcosa che aiuta le persone intorno a me, allora sarebbe obbligatorio farlo. Ma ovviamente alcune persone la vedono diversamente. Io ho 54 anni e credo fermamente che le persone si possano convincere su tante cose giuste da fare, ma in questo caso specifico ho i miei dubbi. Basti pensare alla Germania, ad esempio, un Paese meno vaccinato dell'Inghilterra".