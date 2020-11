KJAER AL 45', Primo tempo quasi perfetto. Ora...

Simon Kjaer, difensore del Milan, al termine del primo tempo della partita contro la Fiorentina ha parlato così a DAZN: "Penso che siamo messi bene in campo, sia in difesa che in attacco. Con un altro gol su rigore sarebbe stato un primo tempo perfetto. Ma continuiamo così. Vinciamo se giochiamo come una squadra, seguendo tutti gli inserimenti. Anche perché sappiamo che avremo molto spazio in contropiede".