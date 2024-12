KIWIOR, Il Napoli pensa all'ex obiettivo viola per gennaio

FirenzeViola.it

Il Napoli, dopo il ko in Coppa Italia con la Lazio, ha voltato pagina pensando immediatamente al duello in campionato con la squadra di Baroni ma la sconfitta ha riaperto il tema legato al mercato e ai possibili rinforzi a gennaio. Non è escluso che la prestazione di Simeone convinca gli azzurri a dire di no al Torino. A gennaio potrebbero arrivare dei rinforzi se un club tra quelli interessati (Juventus, Manchester United o PSG) pagheranno la clausola da 75 milioni di euro. Niente sconti, soprattutto per i bianconeri: serve il pagamento della clausola per il nigeriano.

Secondo Il Mattino, i partenopei sarebbero pronti a reinvestire immediatamente la cifra andando a pescare dal mazzo un difensore centrale (Kiwiordell’Arsenal sembra essere in vantaggio), ma anche l’alternativa a Di Lorenzo. Ecco, Dorgu del Lecce farebbe contenti tutti. C’è poi il gioiellino dell’Empoli, Fazzini con una call prevista in queste ore con i toscani.